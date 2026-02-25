Uyuşturucu Operasyonunda 10 Gözaltı - Son Dakika
Uyuşturucu Operasyonunda 10 Gözaltı

25.02.2026 08:39
İstanbul merkezli operasyonda 10 ton uyuşturucu ile bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, farklı zamanlarda el geçirilen 10 ton 250 kilogram uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda taşınmaz, araç ve şirket ortaklık payına el konuldu.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MASAK iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda Europol üyesi ülkelerle gerçekleştirilen adli istinabe süreçleri kapsamında karşılıklı bilgi ve belge paylaşımları yapıldı. Bu bilgi ve belgelerden suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen kişiler tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, söz konusu kişilerin Türkiye'de ele geçirilen toplam 10 ton 250 kilogram uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah İstanbul merkezli Hakkari, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay, Mersin, Van, Diyarbakır ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 135 taşınmaz, 47 motorlu araç, 1 ticari araç plakası ve 42 şirket ortaklık payına el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

