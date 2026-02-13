Uyuşturucu Operasyonunda 19 Tutuklama

ORDU'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Şubat'ta Fatsa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 135,11 gram sentetik kannabinoid, 22,69 gram metamfetamin, 5 sentetik hap, 1 kurusıkı tabanca ve 1 yivsiz av tüfeği ele geçirilirken, 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.