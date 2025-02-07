Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerler yaptığı baskında uyuşturucu madde emdirilmiş 4 peçete, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda şüphelilerden A.T ile E.Ö. gözaltına alındı, K.Ö'ye ise adli işlem uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.