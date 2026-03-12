Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Sultanbeyli'de, bir eve ve araca yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, saha analizleri ve istihbari çalışmaların ardından dron destekli fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi.

Bir eve düzenlenen operasyonda şüpheli M.L.Ş. (41) yakalanırken burada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Çalışmalar sırasında adresin önünde şüpheli hareketlerde bulunan bir araç ekiplerce durduruldu.

Plakasının sahte olduğu belirlenen araçta yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu, hassas terazi ve 50 bin 450 lira ele geçirilirken S.A. (23), Y.S. (29) ve S.Ö. (28) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.