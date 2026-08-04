Uyuşturucu Operasyonunda Şüpheli Tutuklandı
Afyonkarahisar'da 5 kg sentetik ecza ile yakalanan S.Ç. tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir kişinin üzerinde ve eşyasında arama yaptı.
Aramada, 5 kilogram sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli S.Ç, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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