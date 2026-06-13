Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama
13.06.2026 20:56
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Seydişehir'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile yakalanan Çiğdem Şendoğan tutuklandı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda su güğümü içerisine sakladığı uyuşturucuyla yakalanan Çiğdem Şendoğan, tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye Antalya'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Stad Mahallesi'nde oturan Çiğdem Şendoğan'ın evinde ve üzerinde arama yaptı. Ev ve üst aramasında banyoda bulunan su güğümü içerinde gizlenmiş çok sayıda sentetik ecza haplar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan Şendoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Şendoğan, tutuklandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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