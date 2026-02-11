Uyuşturucu Satıcılarına Hapis Cezası - Son Dakika
Uyuşturucu Satıcılarına Hapis Cezası

11.02.2026 17:48
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira ceza verildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 28 Ocak 2025'te Eğriağaç Mahallesi'ndeki evinde poşete gizlediği 75 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasının da dikkate alınarak İ.B'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.B. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Satıcılarına Hapis Cezası - Son Dakika

SON DAKİKA: Uyuşturucu Satıcılarına Hapis Cezası - Son Dakika
