Uyuşturucu Satıcısına 12 Yıl Hapis - Son Dakika
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Uyuşturucu Satıcısına 12 Yıl Hapis

03.07.2026 16:18
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Adana'da saksıda gizlenen uyuşturucu ile yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde saksı içine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık B.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın, 7 Mart 2025'te Huzurevleri Mahallesi'ndeki evinde toprakla dolu saksı içine poşetleyip gizlediği 6,08 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığını belirtti.

Evde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi, metamfetamin kalıntısı bulunan plastik kaşıklar ele geçirildiğini anlatan savcı, B.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık B.D. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Satıcısına 12 Yıl Hapis - Son Dakika

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