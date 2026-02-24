Uyuşturucu Satıcısına 13 Yıl Hapis

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki evinin bodrum katında sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Fatma M. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın, 16 Eylül 2025'te Suluca Mahallesi'ndeki evinin bodrum katında buluştuğu 2 kişiye poşete gizlediği 61 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Benzer suçlardan kaydı olan sanığın evinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ile buzdolabındaki kutuda 2 bin 844 gram nikotin ele geçirildiğini kaydeden savcı, Fatma M'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.