Uyuşturucu Satışına 22 Yıl Hapis İstemi
Uyuşturucu Satışına 22 Yıl Hapis İstemi

17.03.2026 11:40
Adana'da internetten uyuşturucu satan B.A. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde internetten uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 18 Temmuz 2025'te tutuklanan B.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, internet tabanlı programlar aracılığıyla sipariş usulü uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşılan B.A'nın polis ekiplerince takibe alındığı belirtildi.

B.A'nın poşete gizlediği 9 uyuşturucu hapı, otomobille yanına gelen kişiye satarken ekipler tarafından yakalandığı anlatılan iddianamede, sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira, evinde de hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi bulunduğu kaydedildi.

"Garfield" kod adını kullandığı belirlendi"

İddianamede, sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, yurt dışı menşeli GSM hattı kullandığı, cep telefonunda uyuşturucu siparişi aldığına dair yazışmalar tespit edildiği ve deşifre olmamak için "Garfield" kod adını kullandığı bilgilerine yer verildi.

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen B.A. ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
