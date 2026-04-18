Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Personeline Teşekkür Plaketi

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Süleymanpaşa Otogarı'nda uyuşturucu sevkiyatını engelleyen Büyükşehir Belediyesi güvenlik personeline, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde görev yapan kamu ve özel güvenlik personeline yönelik bir konferans düzenledi. Konferansın ardından Süleymanpaşa Otogarı'nda uyuşturucu sevkiyatını engelleyen güvenlik personeline plaket takdim edildi. Geçen aylarda Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görev yapan güvenlik ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsı takibe almıştı. Personelin dikkati sayesinde paket içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirilmiş ve durumun emniyet güçlerine bildirilmesiyle uyuşturucu sevkiyatının önüne geçilmişti.

Huzur ve güvenlik için çalışmalar devam edecek

Eğitim konferansının ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, uyuşturucuyla mücadelede gösterilen bu duyarlılığın toplum güvenliği için hayati önem taşıdığını vurguladı. Turanlı, sergiledikleri özveri ve dikkat dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi güvenlik personelini tebrik ederek kendilerine teşekkür plaketi takdim etti.

Programda ayrıca kamu ve özel güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Büyükşehir Belediyesi ile emniyet birimleri arasındaki güçlü iş birliği ile halkın yoğun olarak bulunduğu ulaşım noktalarında huzur ve güvenliğin en üst seviyede sağlanması için çalışmaların kararlılıkla süreceği belirtildi.