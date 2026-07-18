Uyuşturucu Suçlarında Temizleme Oranı Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Suçlarında Temizleme Oranı Yükseldi

18.07.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı, uyuşturucu suçlarına yönelik temizleme oranlarının arttığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı, son 10 yıllık verilere göre, uyuşturucu suçlarına yönelik soruşturma ve kovuşturma dosyalarının temizleme oranlarının arttığını, ilk derece ceza mahkemelerinde ise yüzde 100 eşiğinin aşıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün verilerinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına ilişkin son 10 yıllık soruşturma ve kovuşturma oranları değerlendirildi.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma ve kullanmak amacıyla uyuşturucu bulundurma suçlarını düzenleyen 188, 190 ve 191. maddeleri ile 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun kapsamındaki dosyalar incelendi.

Uyuşturucu suçlarına ilişkin verilerde yükseliş görülmesine rağmen, soruşturma ve kovuşturma süreçlerindeki temizleme oranlarının önemli ölçüde arttığı belirlendi.

Cumhuriyet başsavcılıklarında 2313 sayılı Kanun kapsamındaki soruşturmalarda 2016'da yüzde 62,4 olan temizleme oranı, 2025'te yüzde 99,5'e çıktı.

Aynı dönemde temizleme oranları TCK'nin 188. maddesi kapsamında yüzde 87,3'ten yüzde 97,3'e, 190. maddesi kapsamında yüzde 85,5'ten yüzde 106'ya, 191. maddesi kapsamında ise yüzde 65,9'dan yüzde 87,2'ye yükseldi.

3298 sayılı Kanun kapsamındaki temizleme oranı da yüzde 102,4'ten yüzde 107,1'e çıktı. Böylece 2025'te açılan dosyaların tamamı kadar dosya karara bağlanırken, geçmiş yıllardan devreden dosyalarda da azalma sağlandı, dosya birikiminin önüne geçildi.

Ceza mahkemelerinde yüzde 100 eşiği aşıldı

İlk derece ceza mahkemelerinde 2025'te uyuşturucu suçlarına ilişkin birçok suç türünde temizleme oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı.

Temizleme oranları, geçmiş yıllardan devreden dosyalarla birlikte TCK'nin 190. maddesi kapsamında yüzde 108,1, TCK'nin 191. maddesi kapsamında yüzde 102,3, 2313 sayılı Kanun kapsamında yüzde 105,9 ve 3298 sayılı Kanun kapsamında yüzde 113,9 olarak gerçekleşti.

Verilerin, uyuşturucu suçlarına ilişkin iş yükünün devam etmesine rağmen soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin hızlandırıldığını, dosya birikiminin azaltıldığını ve yargısal verimliliğin artırıldığını ortaya koyduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Suçlarında Temizleme Oranı Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toprağın altında tam 22 ton keşfedildi Kilosu 750 Euro Toprağın altında tam 22 ton keşfedildi! Kilosu 750 Euro
Bir hastaya can olur diye yaptığı bağış annesinin hayatını kurtardı Bir hastaya can olur diye yaptığı bağış annesinin hayatını kurtardı
Biri 103 diğeri 100 yaşında Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı
“Huzur buldum“ dediği yerde kayboldu: Paylaşımları ortaya çıktı "Huzur buldum" dediği yerde kayboldu: Paylaşımları ortaya çıktı
DOA sistemine yoğun ilgi, kağıt toplayıcılarını şaşırttı: Bir saatte topladığımızı beş günde bulamıyoruz DOA sistemine yoğun ilgi, kağıt toplayıcılarını şaşırttı: Bir saatte topladığımızı beş günde bulamıyoruz
Haluk Levent’in şoförü Zafer Yay’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Paraları aktarırken... Haluk Levent'in şoförü Zafer Yay'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Paraları aktarırken...

14:35
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
14:29
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı Bir milletvekili daha AK Parti’ye geçebilir
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir
13:38
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent’i bombaladı
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı
13:19
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi İşte rekor kıran iki ilimiz
Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
13:02
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
11:48
Yer: Diyarbakır Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 15:10:20. #7.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Suçlarında Temizleme Oranı Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.