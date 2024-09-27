Uyuşturucu Suçlusu Nurdağı'nda Yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nurdağı ilçesinde yol emniyet ve kontrol denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerde, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. yakalandı.
Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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