Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Tutuklama

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Ardahan'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğinin "Gece" isimli narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle bazı adres ve bir araçta yaptığı aramada, 1 hassas terazi, 4 telefon, 136 poşet içinde bonzai ile 6 bin 450 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.