Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden hakkında 61 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Melikgazi ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 61 yıl 10 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.O'yu Hunat Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan hükümlünün savcılıktaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Ticareti Yapan Firari Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?