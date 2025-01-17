İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirledikleri Serhat K.'yi takibe aldı. Şüpheli, Yenice Mahallesi'nde sokakta yürürken gözaltına alındı. Üst aramasında 50 gram bonzai ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinim ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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