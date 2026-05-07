Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 18 yıl 9 Ay Ceza

07.05.2026 10:12
Adana'da uyuşturucu ticareti yapan F.A., 18 yıl 9 ay hapis ve 125 bin lira ceza aldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kıyafetine gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık, 18 yıl 9 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 29 Haziran 2025'te polis ekiplerince Serinevler Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan F.A'nın pantolonunun kemer kısmına 4 parça halinde kağıda gizlenmiş şekilde toplamda 43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanaklarıyla sanığın cep telefonunda tespit edilen uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların da dikkate alınarak F.A'nın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık F.A. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
