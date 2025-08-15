Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle Y.E.A. takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda Y.E.A. gözaltına alındı.
Şüpheliye ait adreste yapılan aramada 15,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?