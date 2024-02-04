Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Şahıs Yakalandı

Elazığ ile Bingöl arasında 7 büyüklüğünde deprem tehlikesi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuncay Taymaz, yaptığı araştırmaya göre, Kahramanmaraş depreminin ardından Sivrice-Karlıova arasında 6.5-7 büyüklüğünde deprem oluşabileceğini belirtti. Taymaz, ayrıca Türkiye'deki diğer fay hatlarıyla ilgili de önemli bilgiler paylaştı.