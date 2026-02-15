Uyuşturucudan Kurtuluşun Hikayesi - Son Dakika
Uyuşturucudan Kurtuluşun Hikayesi

15.02.2026 11:24
F.Ç, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde gördüğü tedavi ile bağımlılığını yenerek yeni bir hayata başladı.

Bursa'da doğup büyüdüğü mahallede henüz 10 yaşındayken uyuşturucu kullanmaya başlayan F.Ç, yıllarını karartan bağımlılıktan Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde gördüğü tedavi sonrasında kurtulmanın sevincini yaşıyor.

Arkadaş ortamında uyuşturucu madde kullanmaya başlayan F.Ç. (28), yıllar süren bağımlılığı yüzünden fiziksel ve ruhsal problemler yaşadı, adli olaylara karıştı.

Yaklaşık 6 yıl önce hayatını değiştirmeye karar veren F.Ç, çeşitli merkezlerde tedavi gördü ancak başarılı olamadı.

Bir süre Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) de kalan F.Ç, orada gördüğü bir broşürden etkilenerek Bursa Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ne başvurdu.

Burada 6 ay yatılı tedavi gören ve şu an Bursa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) ayaktan tedaviyle yaşamına devam eden F.Ç, 14 aydır uyuşturucudan uzak bir yaşam sürüyor.

"Aileme, devletime faydalı biri olmaya çalışıyorum"

F.Ç, AA muhabirine, çok küçük yaşta başladığı uyuşturucuya bağımlı olduğunu ancak 22 yaşında anladığını söyledi.

O zamanlar bağımlılığın bir hastalık olduğunu bilmediğini ve bu yüzden adli olaylara karıştığını belirten F.Ç, şöyle devam etti:

"AMATEM'e başvurdum. O zaman biraz tedavi oldum ama başarılı sonuçlanmadı çünkü bilinçli değildim. Sonra orada Yeşilay'ın broşürünü görüp başvurmak istedim. 'Buraya da bir gideyim, ne kaybedebilirim?' dedim. Buraya yattığımda birçok şeyi öğrendim. Yeniden doğmuş gibi oldum. Üstümdeki yeleği çıkarttım, yeni yelek giydim sanki."

F.Ç, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde gördüğü tedavi sırasında çok bilinçlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"6 ay burada yatılı tedavi sürecim oldu. Yaklaşık 14 aydır temizim. Bu, hayatımda çok şeyi değiştirdi. Ben burada sıkılmayı da öğrendim. Yeri geldi gülüp eğlendim, yeri geliyordu yoksunluk zamanlarım oluyordu. Bunların yoksunluk olduğunu bile bilmiyordum. Bunların hepsi bir tür düşünce tuzağıymış. Sabah erken kalkıyorum, yatağımı topluyorum, işime gidiyorum. Çok büyük şeyler değişti. Aileme, devletime faydalı biri olmaya çalışıyorum."

"Hiçbir şey için geç değil"

Uyuşturucuyu bıraktıktan sonra hayatında çok şeyin değiştiğini, ailesiyle arasının düzeldiğini anlatan F.Ç, Yeşilay'ın kendisinin ikinci evi olduğunu dile getirdi.

F.Ç, artık yeni bir hayatının olduğunu ifade ederek, "Uyuşturucu kullanmayan, bağımlı olmayan, beni anlayabilen insanlarla beraber oturup kalkıyorum. Önceden 7-24 dışarıda gezen bir insandım. Şimdi işten geldikten sonra evde oturuyorum ve kitap okuyorum. Ben hiç bunu yapan bir insan değildim. Ailemle vakit geçirmeye başladım." diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadele eden kişilere tavsiyelerde bulunan F.Ç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen gün misafirlerimiz geldi. 'Yüzünüz gülüyor, gözlerinizden güldüğünüzü anlayabiliyoruz, mutlusunuz' dediler. Bağımlılıktan kurtulmayı denemekten korkmayın. Denemek her zaman iyi bir şeydir. Ben Yeşilayın böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Dışarıdan iyileşmekte olan, iyileşen arkadaşlarımız geliyordu. Uzun süredir temiz olan iyileşme danışmanlarımızı örnek alıyordum. Burada psikoloğumun bana çok desteği oldu. Bir aile gibiyiz ve ben de bu ailenin bir üyesiyim. Temiz kalmak mümkün. Bağımlılara Yeşilay'a başvurmalarını tavsiye ederim. Hiçbir şey için geç değil, yolun neresinden dönersek bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA

Güncel

