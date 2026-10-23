Hatay'da feci kaza! Anne öldü, 4 yaşındaki kızı yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Hatay'da feci kaza! Anne öldü, 4 yaşındaki kızı yaşam mücadelesi veriyor

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Hatay\'da feci kaza! Anne öldü, 4 yaşındaki kızı yaşam mücadelesi veriyor
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşanan feci kaza, bir aileyi yasa boğdu. Bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Ayşe Yetek ile 4 yaşındaki kızı Meryem Azra’ya otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın yaşam mücadelesi sürerken, kazanın ardından aracını bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobil, bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 4 yaşındaki kızına çarptı. Kazada anne Ayşe Yetek öldü, yaralanan kız çocuğu Meryem Azra Yetek ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Sürücü A.Y., mahallelinin tepkisi üzerine otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı.

Hatay'da feci kaza! Anne öldü, 4 yaşındaki kızı yaşam mücadelesi veriyor

BEBEK ARABASIYLA KARŞIYA GEÇİYORLARDI

Kaza, saat 19.00 sıralarında Reyhanlı- Antakya karayolu Konuk Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. (21) yönetimindeki 31 AVC 124 plakalı otomobil, Antakya yönünde seyir halindeyken, bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Yetek (36) ile kızı Meryem Azra Yetek'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve kızı ağır yaralanırken, sürücü A.Y. çevredekilerin tepki göstermesi üzerine aracı bırakıp kaçtı.

Hatay'da feci kaza! Anne öldü, 4 yaşındaki kızı yaşam mücadelesi veriyor

ANNE KURTARILAMADI, SÜRÜCÜ ARANIYOR

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Antakya'daki hastanelere kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen anne Ayşe Yetek hayatını kaybederken, kızı Meryem Azra Yetek ise hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Hatay'da feci kaza! Anne öldü, 4 yaşındaki kızı yaşam mücadelesi veriyor

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan sürücü A.Y.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA
OtomobilReyhanlı3. SayfaGüncelBebekHataySon Dakika

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