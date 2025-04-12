Uyuşturucuyla Mücadelede Aile Semineri

Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sirkeci Garı'nda Aile Festivali'ne katılan ailelere uyuşturucuyla mücadele kapsamında eğitim semineri vererek uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu (UYUMA) uygulaması hakkında bilgi verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarma Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadelenin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Sirkeci Garı'nda Aile Festivali'ne katılan ailelere eğitim semineri verdi.

Eğitim seminerinde uyuşturucu kullanan kişilerin hal ve davranışlarındaki değişikliklere dikkat çekilerek, uyuşturucuyla mücadelede erken önlem almanın önemi vurgulandı. Seminerde ailelere uyarılar da bulunularak, çocuklarla daha çok ilgilenilmesi tavsiye edildi.

Seminerin sonunda uyuşturucuyla mücadele aplikasyonu (UYUMA) uygulaması hakkında da bilgi verdi. Uyuşturucu madde kullanan veya ticaretini yapan herhangi biriyle karşılaşılması durumunda, uygulama üzerinden ihbarda bulunulması istendi. UYMA uygulamasında ihbarda bulunan kişinin hiçbir şekilde kişisel bilgisinin yer almayacağı vurgulandı.

Seminere katılan aileler de Narkotik Suçlarma Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin verdiği bilgiden memnun kaldıklarını ve uygulamayı cep telefonlarına yükleyeceklerini söyledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından geliştirilen başka bir uygulama olan Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) da 1 Ocak 2024 itibarıyla 81 ilde faaliyete geçerek Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadelede kullanılıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi ve UYUMA Uygulaması aracılığıyla vatandaşlardan gelen narkotik ihbar ve bildirimlerini analiz eden uygulamada bu analizler sonucunda elde edilen veriler, suç haritaları oluşturulmasından riskli bölgelerin tespitine, narkotik alan bölgeleri belirlenmesinden suçluların yakalanmasına kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor.