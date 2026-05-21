Uyuşturucuyla Mücadelede Ayrım Yok - Son Dakika
21.05.2026 20:48
İçişleri Bakanı Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelede ünlü-ünsüz ayrımı yapmadıklarını belirtti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ""Uyuşturucuyla mücadelede ünlü ünsüz diye bir ayrımımız yok. Bunu kullanan, suça bulaşan kim varsa bunları adalete teslim etmek, İçişleri Bakanlığı olarak görevlerimizden bir tanesidir. Bu konuda mücadele etmeye kararlıyız, herhangi bir ayrım yapmıyoruz" dedi.

Çiftçi, Vilayetler Evi'nde düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu" iddiasıyla bazı ünlü isimler hakkında başlattığı soruşturmaya ilişkin sorular üzerine Çiftçi, 19 ilde 25 şüpheliye yönelik operasyon yapıldığını belirterek, "Uyuşturucuyla mücadelede ünlü ünsüz diye bir ayrımımız yok. Bunu kullanan, suça bulaşan kim varsa bunları adalete teslim etmek, İçişleri Bakanlığı olarak görevlerimizden bir tanesidir. Bu konuda mücadele etmeye kararlıyız, herhangi bir ayrım yapmıyoruz" diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu yıl 5 ayda, 20 bin operasyon yapıldığını, 16 bin 986 kişinin tutuklandığını, 6 bin 604 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirine karar verildiğini bildiren Çiftçi, "20 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi, 546 milyon hap, 167 bin hint keneviri, skunk ele geçti. İçişleri Bakanlığı olarak kırmızı çizgimiz olan uyuşturucuyla mücadeleye bütün birimlerimizle devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Çiftçi, İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin operasyonla ilgili soruya da "İzmir merkezli 9 ilde toplam 26 kişinin gözaltı işlemleri devam ediyor. 2023 yılından itibaren faili meçhul cinayet olmadığını ifade etmem gerekiyor. AK Parti iktidarında faili meçhul cinayetlerin yüzde 97,2'si aydınlatıldı. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasında bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Jandarmamızın özellikle JASAT ekipleri, hassas uzmanlık gerektiren bir çalışma yürütüyor" yanıtını verdi.

"İHMALİ OLAN KİŞİLER İÇİN EK SORUŞTURMA ONAYI ALINDI"

İçişleri Bakanı Çiftçi, Kahramanmaraş'ta lisedeki saldırıyla ilgili soruşturmanın geldiği son duruma ilişkin soruya, "Kahramanmaraş soruşturması ile ilgili toplam 20 kişilik bir ekip çalışmaya devam ediyor. Henüz müfettişlerimiz çalışmalarını raporlaştıramadılar. Daha sonuca ulaşmadık. Geçenlerde başkanımızdan aldığımız bilgiye göre tespit ettikleri hususlarla ilgili, ihmali olan kişiler hakkında ek soruşturma onayları alıyorlar. Olay çok yönlü ve çok boyutlu soruşturmaya devam ediliyor" yanıtını verdi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun soruşturmasında müfettiş raporunun tamamlanıp tamamlanmadığı sorulan Mustafa Çiftçi, şöyle konuştu:

"Tunceli'de Gülistan Doku cinayetini aydınlatma çalışması devam ediyor. JASAT ekipleri orada görev yapıyor. Elimizden geldiği kadar faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için üzerimize düşen neyse onu yapmaya; ucu nereye dokunursa dokunsun, kiminle ilgili olursa olsun bunları sonuna kadar takip etme konusunda kararlıyız. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak olayın aydınlatılması noktasında tüm imkanlarımızı, tüm personelimizi seferber edeceğiz. Gülistan Doku cinayetinde İçişleri Bakanlığı olarak olayı iki taraflı olarak değerlendiriyoruz: Birincisi, 2020 yılından bugüne kadar bu soruşturmanın etkin yapılıp yapılmadığı; bununla ilgili kolluğun herhangi bir ihmalinin veya kusurunun olup olmadığı. Bir de dönemin Tunceli Valisi ile ilgili ayrı bir soruşturma yürüyor. Şu anda Gülistan Doku cinayeti ile ilgili konuyu Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Bizden zaman zaman talepte bulunuyorlar, onları karşılıyoruz. Ama şu an soruşturma raporu tamamlanmış ve bize ulaşmış değil."

Kaynak: ANKA

