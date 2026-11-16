Uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli Bilecik ve Bozüyük'te gözaltına alındı

Uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli Bilecik ve Bozüyük'te gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te bir kişinin üzerinde, Bozüyük'te ise yol kontrolünde durdurulan araçtaki kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.
Bilecik ve Bozüyük ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir kişinin üzerinde yaptıkları aramalarda uyuşturucu buldu.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yol kontrolünde durdurulan araçtaki kişinin üzerinde yaptıkları aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.
Yakalanan 2 zanlı hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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