Uyuyan Sürücüye Diğer Araçlardan Müdahale

Erzurum'da kırmızı ışıkta beklerken direksiyon başında uyuyakalan minibüs sürücüsünü, diğer sürücüler uyandırdı.

K.B. yönetimindeki 25 D 0031 plakalı minibüs, Saraybosna Caddesi'ndeki kavşakta kırmızı ışıkta beklediği sırada sürücüsünün uyuyakalması nedeniyle yeşil ışığın yanmasına rağmen hareket etmedi.

Minibüsün, korna seslerine rağmen ilerlemediğini gören diğer sürücüler, araçlarından inerek sürücünün direksiyon başında uyuduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ve polis ekiplerinin çabasıyla uyandırılan sürücü, aracını yol kenarına çekti.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde minibüsün periyodik araç muayenesinin bulunmadığı belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yaklaşık 8 bin lira idari ceza uygulanırken, araç trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.