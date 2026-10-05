Uzay Ajansı Başkanı Kıraç, Türkiye'nin aya erişen ilk Müslüman ülke olacağını söyledi - Son Dakika
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Uzay Ajansı Başkanı Kıraç, Türkiye'nin aya erişen ilk Müslüman ülke olacağını söyledi

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Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Antalya'daki Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye'nin önümüzdeki yıl aya erişen ilk Müslüman ülke olacağını söyledi. Kıraç, uzay ekonomisinin yüzde 8-9 büyüdüğünü belirterek genç girişimcilerin bu alana çekilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, "Daha fazla genç girişimciyi bu işin içerisine çekmeliyiz çünkü uzay yarışı artık devletlerden çıkıp girişimcilerin yarışı haline geldi." dedi.

Kıraç, Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ve SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortaklığı"nda Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC 2026) ilişkin AA muhabirine, kongrenin kendileri açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Uzayın ekonomisi olduğunu belirten Kıraç, dünyanın ekonomik olarak yüzde 3 büyüdüğünü, uzay ekonomisinin ise yüzde 8-9 büyüdüğünü kaydetti.

Türkiye'deki şirketlerin, girişimcilerin büyüyen ve katma değeri yüksek olan uzay ekonomisinden mutlaka pay almaları gerektiğini dile getiren Kıraç, "Uzay, strateji açısından da gerçekten çok önemli. Uzayda olmayan artık belki hiçbir şeyde olmayacak. Bu tarımdan güvenlik politikalarına kadar böyle. Umudumuz ve beklentimiz gençlerimizi uluslararası camia ile tanıştırmak. Onların fikirlerini, makalelerini ürüne dönüştürmek." diye konuştu.

Gençlerin, büyük şirketlerin sahipleri ve yöneticileriyle karşılaşma şanslarının az olduğuna dikkati çeken Kıraç, "Antalya'daki Uzay Kongresi'nde onlara bu imkanı sağlıyoruz. Dolayısıyla birinci temel amacımız gençlerimizi bu alana kanalize etmek." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki yıl aya erişen, kendi imkanlarıyla ulaşan ilk Müslüman ülke olacağız"

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nda çok etkili çalışmalar olduğunu anlatan Kıraç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı bilim misyonuyla gönderdik. Ardından Tuva Cihangir Atasever'i de gönderdik. Önümüzdeki yıl aya erişen, kendi imkanlarıyla ulaşan ilk Müslüman ülke olacağız. Dünya genelinde de 9. ülke olacağız. Bu çok önemli. Burada kullanacağımız teknolojileri yüzde 80'in üzerinde yerli teknolojiler ile sağlıyoruz. Uzaya bağımsız erişebileceğimiz uzay limanı da önemli hedeflerimiz arasında."

Milli Uzay Programı'nın hedeflerinden birisi olan yerli navigasyon için yer konum uydusunun yerli atomik saatini uzaya gönderdiklerini dile getiren Kıraç, şunları kaydetti:

"Testler devam ediyor. Yaklaşık 1 yıl testler sürecek. Tüm bu gelişmeler Türkiye'yi farklı bir platforma taşıyacak. Türkiye'nin gelecekteki uzay fotoğrafını güzel görüyoruz ama daha fazla gayret etmeliyiz. Daha fazla genç girişimciyi bu işin içerisine çekmeliyiz çünkü uzay yarışı artık devletlerden çıkıp girişimcilerin yarışı haline geldi. Para orada. Dünyanın en zengin adamı uzayla ilgilenen bir adam. Genç girişimcilerin fikirlerini ürüne dönüştürecek bir gayretin içerisindeyiz. Bunu başarabilirsek emin olun Türkiye çok farklı bir noktaya gidecektir."

Kaynak: AA
Türkiye Uzay AjansıYusuf KıraçTeknolojiTürkiyeAntalyaEkonomiGüncelSon Dakika

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