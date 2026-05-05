Uzay Çadırı\'nda Bilim Keyfi

Kepez Belediyesi Nasrettin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde düzenlenen "Uzay Çadırı" etkinlikleriyle çocuklar bilimle tanıştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3-4-5 yaş gruplarına yönelik gerçekleştirilen etkinlikte minikler, gezegenler ve galaksi hakkında bilgi edinirken, eğlenceli ve duyusal öğrenme deneyimi de yaşadı.

Çadırın içine giren minikler, gezegenlerin özellikleri, güneş sistemi ve galaksi hakkında yaşlarına uygun bilgilerle tanıştı. Görsel yansıtımlar, ışık efektleri ve sesli anlatımlar sayesinde çocuklar, uzayı sadece dinleyerek değil, görerek ve hissederek öğrenme fırsatı buldu.

Kepez Belediyesinin eğitim alanındaki bu tür uygulamalarla çocukların erken yaşta bilimle tanışmalarını, onların hayal güçlerini geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.