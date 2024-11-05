Uzay Temalı Koridorlar Öğrenmeyi Eğlendiriyor - Son Dakika
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Uzay Temalı Koridorlar Öğrenmeyi Eğlendiriyor

Uzay Temalı Koridorlar Öğrenmeyi Eğlendiriyor

Gümüşhane'deki okulda gezegen resimleri, öğrencilerin derslere ilgisini artırıyor.

05.11.2024 12:17
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Gümüşhane'de bir okulun koridorlarına çizilen gezegen resimleri, öğrencilerin derslere ilgisini daha çok artırıyor.

Merkez Işıl Sema Doğan İlkokulunda görevli öğretmenler, 5 yıl önce profesyonel ressamların da katkılarıyla okul koridorlarına gezegenlerin yanı sıra ay ve güneş resimleri çizdi.

Sınıf öğretmeni Pınar Someren, AA muhabirine, uzay boşluğunun yanı sıra derslerde anlatılan konulara ait görselleri koridorlara resmederek öğrencilerin anlatılan konuları somutlaştırarak öğrenmelerine fayda sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Çocukların hayal gücünün sınırsız olduğuna işaret eden Someren, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz özellikle uzayı çok merak ediyorlar. Biz de uzayı onlara bu şekilde getirmek istedik. Çocuklar bu koridorda aynı uzayda geziyormuş hissiyatına kapılıyorlar. Fen Bilimleri dersinde 'Gezegenlerimizi tanıyalım.' adlı ünitede gezegen konusu işleniyor. Dünyanın şekli, gezegen ve uzaydaki yaşam gibi konular üzerine koridoru resmettik. İşlenen konular üzerine çocuklarımızı koridorlara çıkarıyoruz. Resimler üzerinde anlatıyoruz. Böylece anlattıklarımız daha somut hale geliyor. Bu şekilde öğrenciler derslerde anlatılan konuları, koridorlara çıktıklarında daha net anlayabiliyorlar."

3.sınıf öğrencisi Mihrimah Hafsa Tanış ise astronot olmak istediği dile getirerek, "Uzayı çok merak ediyorum. Uzayda neler yapılabilir, çok merak ediyorum. Koridora çıktığımda uzaydaymış gibi hissediyorum." dedi.

Yusuf Alp Öğretmek de uzayı sevdiğini ifade ederek, "Koridora çıktığımızda kendimi uzaya gitmiş gibi hissediyorum. Hayallerim gerçekleşiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sema Doğan, Güncel, Eğitim, Sanat, Yaşam, Güneş, Uzay, Son Dakika

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