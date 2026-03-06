Uzay Turizmi Dersi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzay Turizmi Dersi Açıldı

Uzay Turizmi Dersi Açıldı
06.03.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi'nde uzay turizmi dersi, 60 öğrencinin katılımıyla başlatıldı.

HATİCE GAMZE GÜNGÖR/BEYZANUR TONBAKTEPE - Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinde 2022-2023 akademik yılında açılan, eğlence, tatil veya deneyim amaçlı olarak dünya yörüngesine veya uzay sınırına yapılan ticari uçuşları kapsayan "uzay turizmi"nin işlendiği derste 60 öğrenci, bu turizm dalının gelişimini, pazar potansiyelini ve sürdürülebilirlik boyutlarını öğrendi.

Dersi yürüten Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Barış Seyhan, AA muhabirine, uzay turizminin başlangıçta devletler arası uzay yarışıyla ortaya çıktığını, özel sektör yatırımlarıyla birlikte yeni bir turizm türüne dönüştüğünü söyledi.

Teknolojik gelişmelerin uzay turizmine ilgiyi artırdığını belirten Seyhan, "Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte uzay turizmi geleceğin önemli turizm alanlarından biri olarak görülüyor." dedi.

Seyhan, ders içeriğini Türkiye bağlamına göre yeniden yapılandırdıklarını aktararak, ders kapsamında uzay turizminin gelişimi, Türkiye'deki çalışmalar, pazar araştırmaları, rehberlik uygulamaları ve iletişim boyutunun ele alındığını ifade etti.

Uzay turizminin yalnızca uzaya seyahatten ibaret olmadığını vurgulayan Seyhan, "Yeryüzünden uzaya ilişkin farkındalık oluşturan ve insanlığın bakışını gökyüzüne çeviren tüm turizm faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilebilir." diye konuştu.

Seyhan, uzayın barışçıl ve sorumlu kullanımının önemine işaret ederek, uzay çevresinin korunmasının yeni dönemin temel başlıklarından biri olduğunu dile getirdi.

Dersin açılmasından bu yana Turizm Fakültesinin yanı sıra farklı fakültelerden 60 öğrencinin katıldığını belirten Seyhan, amaçlarının öğrencilere disiplinler arası bir "uzay perspektifi" kazandırmak olduğunu kaydetti.

Farklı disiplinlerden öğrenciler katılıyor

Turizm Rehberliği Bölümü son sınıf öğrencisi Ceylin Kıran ise uzaya duyduğu ilgi nedeniyle dersi seçtiğini belirterek, "Mesleğimi bu alana nasıl entegre edebileceğimi görmek istiyorum." dedi.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Dilruba Hökelek ise dersin beklentilerinin ötesinde olduğunu ifade etti.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü son sınıf öğrencisi Eren Şen de uzay gastronomisine ilgi duyduğunu belirterek, bu alanda akademik çalışma yapmayı planladığını söyledi.

Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Teknoloji, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzay Turizmi Dersi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
İsrail’in füze yağdırdığı Lübnan’da ölü sayısı 77’ye yükseldi İsrail'in füze yağdırdığı Lübnan'da ölü sayısı 77'ye yükseldi
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı ''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
Macron’dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Okul önünde dehşet Başından vurup kaçtı Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

12:04
Igor Tudor, Premier Lig’de resmen rezil kepaze oldu
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:26:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Uzay Turizmi Dersi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.