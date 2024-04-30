Üzerindeki hilal simgesiyle görenleri şaşırtan yumurta - Son Dakika
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Üzerindeki hilal simgesiyle görenleri şaşırtan yumurta

Adıyaman'da, İsmet Ekinci isimli bir vatandaşın bahçesinde beslediği tavuğun yaptığı yumurta üzerinde daire ve ortasında hilal şekli bulunmasıyla dikkat çekiyor. İsmet Ekinci, hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ve görenlerin de hayretler içinde kaldığını belirtiyor.

30.04.2024 23:21
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Üzerindeki hilal simgesiyle görenleri şaşırtıyor

Etrafı daire ortası hilal olan yumurta dikkat çekiyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da, üzerinde daire ve ortasında ise hilal görseli olan yumurta görenleri şaşırtıyor.

Adıyaman merkezde yaşayan İsmet Ekinci isimli bir vatandaşın bahçede beslediği tavuklardan birinin yaptığı yumurta görenleri kendisine hayran bırakıyor. Sabah saatlerinde tavuklarını yemleyen İsmet Ekinci, tavukların yumurtaları almak istedi. 6 Adet yumurtadan birinin üzerinde daire ve ortasında hilal şeklini gören Ekinci, gördüğü yumurta karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ve bugüne kadar böyle bir şeyi duymadığını vurgulayan İsmet Ekinci, "Sabah kalkıp tavukları yemlemeye gittim, baktım kümeste 3-4 yumurta var, baktım bir tanesinde ay yıldız var, kaldırdım getirdim. Buda Allah'ın bir hikmetidir. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Görenlerde hayret ediyor yani, şaşırıyorlar diyorlar böyle bir şey olamaz. Ben tavukları seviyorum ve bu yüzden de besliyorum. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Ekinci, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üzerindeki hilal simgesiyle görenleri şaşırtan yumurta - Son Dakika

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