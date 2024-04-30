Üzerindeki hilal simgesiyle görenleri şaşırtan yumurta

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Üzerindeki hilal simgesiyle görenleri şaşırtıyor

Etrafı daire ortası hilal olan yumurta dikkat çekiyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da, üzerinde daire ve ortasında ise hilal görseli olan yumurta görenleri şaşırtıyor.

Adıyaman merkezde yaşayan İsmet Ekinci isimli bir vatandaşın bahçede beslediği tavuklardan birinin yaptığı yumurta görenleri kendisine hayran bırakıyor. Sabah saatlerinde tavuklarını yemleyen İsmet Ekinci, tavukların yumurtaları almak istedi. 6 Adet yumurtadan birinin üzerinde daire ve ortasında hilal şeklini gören Ekinci, gördüğü yumurta karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını ve bugüne kadar böyle bir şeyi duymadığını vurgulayan İsmet Ekinci, "Sabah kalkıp tavukları yemlemeye gittim, baktım kümeste 3-4 yumurta var, baktım bir tanesinde ay yıldız var, kaldırdım getirdim. Buda Allah'ın bir hikmetidir. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Görenlerde hayret ediyor yani, şaşırıyorlar diyorlar böyle bir şey olamaz. Ben tavukları seviyorum ve bu yüzden de besliyorum. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum" diye konuştu.