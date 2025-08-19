Uzlaştırma ile 2,3 Milyon Dosya Çözüldü - Son Dakika
Uzlaştırma ile 2,3 Milyon Dosya Çözüldü

19.08.2025 12:47
Adalet Bakanı Tunç, uzlaştırma yöntemiyle 2,3 milyon dosya müzakere edildi, 1,9 milyon dosyada uzlaşma sağlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan uzlaştırma kapsamında, 1 Ocak 2017'den bu yana 2 milyon 345 bin 914 dosyanın müzakeresinin tamamlandığını, 1 milyon 947 bin 140 dosyada anlaşma sağlandığını bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ceza hukukundaki alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan uzlaştırmayı, Türkiye genelinde etkin ve başarılı bir şekilde uygulamaya devam ettiklerini belirtti.

Toplumsal hayatta kişiler arasında çıkan ve uzayan ihtilafları, hayata geçirilen alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle dostane bir şekilde, en az maliyetle ve makul sürede çözüme kavuşturduklarına işaret eden Tunç, böylece adalete erişimi kolaylaştırdıklarını, yargının iş yükünü hafiflettiklerini ve toplumsal barışa katkı sunduklarını kaydetti.

Uzlaştırma kurumuyla ihtilafları büyümeden sonuca bağladıklarını aktaran Tunç, şu bilgileri verdi:

"Bu şekilde mağdurun zararının hızla giderilmesini ve failin suçtan doğan sorumluluğunu kabul etmesini sağlıyoruz. Uzlaştırma kapsamında 1 Ocak 2017 tarihinden günümüze kadar 2 milyon 345 bin 914 dosyanın müzakeresini tamamladık. 1 milyon 947 bin 140 dosyada anlaşma sağladık. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranını yüzde 83'e çıkardık. Adalet Bakanlığı olarak reform irademizi daima diri tutarak alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yılmaz Tunç, Politika, Güncel, Hukuk

12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
