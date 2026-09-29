Uzm. Dr. Alan'a göre 9 faktörle kalp krizi riski yüzde 90'dan fazla azaltılabilir - Son Dakika
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Uzm. Dr. Alan'a göre 9 faktörle kalp krizi riski yüzde 90'dan fazla azaltılabilir

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Uzm. Dr. Alan\'a göre 9 faktörle kalp krizi riski yüzde 90\'dan fazla azaltılabilir
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Uzm. Dr. Bahadır Alan, kalp ve damar hastalıklarının büyük ölçüde önlenebilir olduğunu söyledi. Alan, WHO'ya göre erken yaşta kalp hastalığı, inme ve diyabetin yüzde 80'inin, INTERHEART'a göre 9 faktörle kalp krizi riskinin yüzde 90'dan fazla azaltılabileceğini belirtti.

(ANKARA) - Güven Çayyolu Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Bahadır Alan, kalp ve damar hastalıklarının büyük ölçüde önlenebilir hastalıklar olduğunu belirterek, "Bu sadece benim görüşüm değil. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), erken yaşta görülen kalp hastalığı, inme ve diyabetin yüzde 80'inin önlenebileceğini, 52 ülkeden katılımcılarla yapılan INTERHEART çalışması ise kontrol altına alındığında kalp krizi riskini yüzde 90'dan fazla azaltabileceğimizi söylüyor" dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Bahadır Alan, erken tanı ve tıbbi, girişimsel ve cerrahi tedavi seçeneklerinin artması sayesinde özellikle koroner arter hastalığına bağlı ölümlerin Batı toplumlarında azalma eğiliminde olduğunu belirtti.

Uzm. Dr. Alan, "İnsanlar daha uzun yaşıyor, tanıda farkındalık artıyor. Bu nedenle kalp yetmezliği gibi kronik hastalıklar bugün klinik mücadelemizde daha ön planda. Risk faktörlerini kontrol altına aldığımızda hastalığın gelişimi ve ilerleme hızı da düşüyor. Bu düşüşteki en büyük etkenlerden biri yaşam tarzı değişiklikleri. Sağlıklı bir yaşam tarzına geçtiğimizde kalp damar hastalıklarına yakalanma riskimizi de azaltıyoruz. Bir diğer önemli konu ise erken teşhis, düzenli sağlık taramaları ve zamanında verilen doğru tedavi" ifadelerini kullandı.

"KALP KRİZİ RİSKİ YÜZDE 90'DAN FAZLA AZALTILABİLİR"

52 ülkeden katılımcılarla yapılan INTERHEART çalışmasına dikkati çeken Uzm. Dr. Bahadır Alan, "Bu çalışma, kontrol altına alındığında kalp krizi riskini yüzde 90'dan fazla azaltabileceğimiz 9 faktörü ortaya koydu. Bunlar: sigara, kan yağlarında yükseklik, hipertansiyon, diyabet, özellikle bel çevresini tutan obezite, psikososyal faktörler, günlük yetersiz sebze-meyve tüketimi, alkol tüketimi ve düzenli fiziksel aktivite eksikliği. Ailemizden gelen genetik risk faktörlerini şu an değiştiremiyoruz. Ancak genetik temelli çalışmalar, gelecek yıllar için umut vadediyor" diye konuştu.

KALBİ KORUMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR

Uzm. Dr. Alan, kalp ve damar hastalıklarının önlenebileceğini vurgulayarak, bunun için neler yapılabileceğini, şöyle sıraladı:

"Sigarayı bırakın, alkolü sınırlayın. İkisi de yalnızca kalp ve damar hastalıklarına değil, çok sayıda farklı hastalığa yol açıyor. Akdeniz tipi beslenin. Sofranızda meyve, sebze, baklagil, tam tahıllı ürünler ve lifli gıdalar bulunsun. Tuzu kısıtlayın. Hipertansiyonunuz, kalp veya böbrek yetmezliğiniz varsa buna özellikle dikkat edin. Hareket edin. Haftada en az beş gün, günde en az 30 dakika aktif olmaya çalışın. Sağlıklı kilonuzu koruyun. Fazla kilo ve obezite kalp hastalığı riskini artırabilir. Kilo fazlanızı vermek için mutlaka doktor ve diyetisyen önerileriyle hareket edin. Stresle başa çıkmanın yollarını bulun. Başta depresyon olmak üzere psikiyatrik sorunların çözümünü ötelemeyin, uzman hekimlerden mutlaka destek alın. Kontrollerinizi aksatmayın. Bilinen hastalıklarınız ya da olası risk faktörleriniz için hekiminizin önerileri doğrultusunda kontrol ve muayenelerinizi yaptırın. Unutmayın, kalp sağlığı büyük oranda günlük seçimlerimizle şekilleniyor. Bugün atacağınız küçük bir adım, yıllar sonraki kalp sağlığınızı belirleyebilir."

Kaynak: ANKA
Dünya Sağlık ÖrgütüKalp KriziSağlıkGüncelSon Dakika

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