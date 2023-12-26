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Muğla'da Uzman Çavuş, Okul Müdürünün Düşürdüğü 30 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti - Son Dakika
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Muğla'da Uzman Çavuş, Okul Müdürünün Düşürdüğü 30 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti

Muğla'da Yeşilyurt İlkokul Müdürü Münir Yaşar'ın yolda düşürdüğü poşetteki 30 bin lirayı fark eden Uzman Çavuş Murat Karanfil, paranın sahibine teslim etti. Karanfil, poşeti polis merkezine götürerek Yaşar'a ulaşılmasını sağladı. Yaşar, Karanfil'e duyarlılığı için teşekkür etti.

Muğla\'da Uzman Çavuş, Okul Müdürünün Düşürdüğü 30 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti
26.12.2023 - 16:48,
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MUĞLA'da okul müdürünün yolda düşürdüğü poşetteki 30 bin lirayı fark eden Uzman Çavuş Murat Karanfil, sahibine teslim etti.

Olay, sabah saatlerinde Menteşe ilçesi Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı karşısında meydana geldi. Yeşilyurt İlkokul Müdürü Münir Yaşar, poşete koyduğu 30 bin lirayı düşürdü. Bölgeden geçen Zonguldak Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Murat Karanfil, yerde bulduğu poşeti inceledi. İçerisinde para olduğunu fark eden Karanfil, poşeti polis merkezine götürdü. Ekipler, paranın sahibi Yaşar'a ulaştı. Polis merkezine gelen Yaşar, 30 bin lirasını Karanfil'in elinden aldı. Yaşar, duyarlılığı için Karanfil'e teşekkür etti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Muğla'da Uzman Çavuş, Okul Müdürünün Düşürdüğü 30 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da Uzman Çavuş, Okul Müdürünün Düşürdüğü 30 Bin Lirayı Sahibine Teslim Etti - Son Dakika
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