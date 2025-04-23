Uzman Çavuş Recep Yeren Son Yolculuğuna Uğurlandı

Giresun'da vefat eden Uzman Çavuş Recep Yeren, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

27 Kasım 2024'ten itibaren Giresun Devlet Hastanesi'nde beyin tümörü ve akciğer kanseri tedavisi gören ve 21 Nisan'da vefat eden Giresun İl Jandarma Komutanlığında görevli Yeren için merkez Ulu Camisi'nde tören düzenlendi.

Burada öğle vakti kılınan namazın ardından Yeren'in naaşı, Eskipazar ilçesi Deresemail köyü mezarlığında defnedildi.

Namaza, Yeren'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve vatandaşlar katıldı.