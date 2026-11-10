Uzman Diyanet-Sen, Mustafa İslam'ın vaaz videosu kısıtlamasına gerekçe istedi - Son Dakika
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Uzman Diyanet-Sen, Mustafa İslam'ın vaaz videosu kısıtlamasına gerekçe istedi

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Uzman Diyanet-Sen, Mustafa İslam\'ın vaaz videosu kısıtlamasına gerekçe istedi
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Uzman Diyanet-Sen, Adana Yüreğir'de imam-hatip Mustafa İslam'ın vaaz videosuna erişim kısıtlaması getirildiği haberlerini eleştirdi. Sendika, kısıtlamanın hukuki dayanağının kamuoyuna açıklanmasını ve kürsü ile mihrap güvencesinin yasal-kurumsal çerçeveye kavuşturulmasını istedi.

(ANKARA) - Uzman Diyanet-Sen, Adana'nın Yüreğir ilçesinde görev yapan imam-hatip Mustafa İslam'ın, borsa ve yatırım fonları üzerinden gündeme gelen haksız kazanç iddialarına ilişkin vaazının yer aldığı videoya erişim kısıtlaması getirildiği yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı. Sendika, kısıtlamanın hukuki gerekçesinin kamuoyuna açıklanmasını, kürsü ve mihrap güvencesinin yasal ve kurumsal çerçeveye kavuşturulmasını istedi.

Uzman Diyanet-Sen Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, toplumda ekonomik mağduriyetlere, kul hakkına, haksız kazanca ve adaletsizliğe dikkati çeken bir din görevlisinin vaazının erişime kapatılmasının kamuoyunda soru işaretlerine yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, din görevlilerinin yalnızca ibadetleri yerine getirmekle sorumlu olmadığı, aynı zamanda toplumun vicdanına seslenerek iyiliği tavsiye etme ve hak ihlalleri karşısında dini ve ahlaki sorumlulukları hatırlatma görevi bulunduğu vurgulandı.

İmamların kürsüden adalet, kul hakkı ve haksız kazanç konularını ele almasının, din hizmetinin bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, din görevlilerinin hukukun üzerinde olmadığı, hakaret, iftira, kişilik haklarının ihlali ve yargısız suç isnadının kabul edilemeyeceği belirtildi.

Açklamada, hukuka uygun ve kamu yararını ilgilendiren eleştirilerin, baskı ve susturma gerekçesine dönüştürülmemesi gerektiği kaydedildi.

KÜRSÜ MİHRAP GÜVENCESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili yetkililere çağrıda bulunulan açıklamada, din görevlilerinin kamu yararını ilgilendiren konularda dini ve ahlaki değerlendirmeler yapabilmelerinin güvence altına alınması, Mustafa İslam'ın vaaz videosuna getirilen erişim kısıtlamasının hukuki dayanağının ve gerekçesinin açıklanması istendi.

Kürsü ve mihrap güvencesinin yasal ve kurumsal çerçeveye kavuşturulmasını talep eden sendika, din görevlilerinin mesleki faaliyetleri nedeniyle keyfi baskı ve yıldırma uygulamalarına maruz kalmalarının önlenmesi gerektiğini belirtti.

"BİZ SUSAN DEĞİL, HAKİKATİ USULÜNCE İFADE EDEBİLEN DİN GÖREVLİLERİ İSTİYORUZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Unutulmamalıdır ki cami kürsüsü herhangi bir siyasi anlayışın, ekonomik gücün veya nüfuz sahibinin değil, milletimizin ortak manevi değerlerinin temsil edildiği yerdir. Minber; hakkın, adaletin, doğruluğun ve emanetin sesidir. Din görevlisinin bu değerleri hatırlatması bir tehdit değil, topluma karşı sorumluluğudur. Bir imamın haksızlığa dikkat çekmesinden rahatsız olunuyorsa, asıl konuşulması gereken imamın sesi değil, dikkat çektiği haksızlığın kendisidir.

Uzman Diyanet-Sen olarak Mustafa İslam hocamızın yanında olduğumuzu ifade ediyor, bu konunun yalnızca bir din görevlimizin meselesi olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyoruz. Biz susan değil, hakkı ve hakikati usulünce ifade edebilen din görevlileri istiyoruz. Kürsü ve mihrap dokunulmazlığı bir ayrıcalık değil, din hizmetinin ve din görevlisinin mesleki itibarının güvencesidir!"

Kaynak: ANKA
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