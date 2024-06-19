Uzmanından uyarı: 'Kalitesiz bataryaların sıcak havada patlama riski bulunuyor' - Son Dakika
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Uzmanından uyarı: 'Kalitesiz bataryaların sıcak havada patlama riski bulunuyor'

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde telefon tamir ve onarım hizmeti veren Samet Sınıkçı, sıcak havalarda kalitesiz telefon bataryalarının patlama riski hakkında önemli uyarılarda bulundu. Sınıkçı, orijinal şarj aleti kullanımının önemine değinerek, kalitesiz şarj aletlerinin cihazlara zarar verebileceğini vurguladı. Ayrıca, sıcak havalarda telefon kullanımının dikkat gerektirdiğini ve batarya değişimlerinin yetkisiz kişilerce yapıldığında patlama riski taşıdığını belirtti.

19.06.2024 15:07
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Uzmanından uyarı: "Kalitesiz bataryaların sıcak havada patlama riski bulunuyor"

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde telefon tamir ve onarım hizmeti veren Samet Sınıkçı, sıcak havalarda kalitesiz telefon bataryalarının patlama riski hakkında önemli uyarılarda bulundu. Özellikle şarj sırasında telefon kullanımının tehlikelerine dikkat çeken Sınıkçı, kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Teknisyen Samet Sınıkçı, en sık karşılaşılan şikayetlerin batarya ve ekran değişimi olduğunu belirtti. Sınıkçı, "Genelde kullanıcılar batarya değişimi için sıklıkla geliyor. Genellikle ekran değişimi oluyor. Ekranlar, ekran değişiminden sonra yüz tanıma problemleri oluyor. Onların onarımını yapıyoruz. Aynı şekilde batarya ve ekran arızaları sıklıkla oluyor. Genelde sık karşılaştığımız problemler bunlar" dedi.

"Orijinal şarj aleti kullanımı şart"

Sınıkçı, cihazların sağlıklı çalışması için orijinal şarj aleti kullanılmasının önemine değindi. "Şarj aleti orijinal olduğu sürece kolay kolay problem olmaz" diyen Sınıkçı, "Kullanılan yan sanayi şarj aletleri yeterli akımın veyahut da akım korunmasını ve yeterli amper sağlayamadığı sürece cihaz ısınmaya sebep verir. Aynı zamanda bataryanın da bozulması olur" diye belirtti. Kalitesiz şarj aletlerinin cihazlara zarar verdiğini vurgulayan Sınıkçı, "Eğer orijinal şarj aleti kullanılmıyorsa, kalite onayı almış olanlar tercih edilmeli" diye ifade etti.

"Sıcak havalarda telefon kullanımına dikkat"

Sıcak havalarda cihazların doğal olarak daha fazla ısındığını belirten Sınıkçı, şarj sırasında telefon kullanımının risklerine dikkat çekti. Sınıkçı, "Cihazın normal kullanımında herhangi bir ısınma yüksek bir derecede ısınma söz konusu değil. Ama cihaz kullanılırken aynı zamanda da şarja takılırsa işin rengi değişiyor. Çünkü şu andaki bütün telefonlar bir amperden yüksek bir akım gerilimi olduğu için cihazı ister istemez ısındırıyor ve aynı zamanda cihaz aktif olarak kullanılırsa örneğin video izleme, müzik dinleme veyahut da sosyal medyada gezme tarzında işlemlerde cihazın işlemcisini daha fazla çalışıp aşırı derecede ısınmasına sebep veriyor" uyarısında bulundu.

"Patlama riskine karşı önlemler"

Bataryaların patlama riskinin genellikle batarya değişiminden kaynaklandığını belirten Sınıkçı, yetkisiz kişilerce yapılan değişimlerin ve orijinal olmayan bataryaların büyük risk taşıdığını ifade etti. Sınıkçı, "Genelde bataryanın patlamasının sebebi batarya değişiminden kaynaklanıyor. Yetkisiz kişilerce bataryalar değiştiriliyor ve orijinal olmayan bataryalar orijinalmiş gibi satılıyor. Müşteri genelde batarya değişiminde orijinal bataryaların pahalı olduğunu bildiği için ucuza kaçıyor ve ucuz bataryalarda kalite olmuyor" diye belirtti.

"Şarjdayken kullanmayın" uyarısı

Sınıkçı, sıcak havalarda telefon kullanımına ilişkin şu tavsiyelerde bulundu:

"Cihazlar aktif haldeyken bile minimum otuz dereceyi görüyorlar zaten. Kullanılırken sıcak havalarda mümkün olduğu kadar güneş ışığına maruz kalmaması lazım. Aynı zamanda cihazın orijinal şarj aletini kullanması lazım. Eğer orijinal şarj aleti kullanılmıyorsa onaylı yan sanayi kaliteli şarj aletleri kullanılabilir ve cihazın akım ihtiyacını karşılayacak kapasitede olmalı. En önemlisi, mümkünse cihaz şarj olurken kullanılmaması daha iyi. Şarj süresince telefonu masaya bırakıp şarj olduktan sonra kullanmak daha sağlıklı."

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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