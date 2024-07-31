Uzmanından YKS tercihleri için adaylara tavsiyeler - Son Dakika
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Uzmanından YKS tercihleri için adaylara tavsiyeler

Psikolojik Danışman Esra Bulut, YKS tercihleri konusunda adaylara önemli tavsiyelerde bulundu. Bulut, tercih yaparken sıralama, seçilen yer ve sıralamaların değişimi gibi konuların dikkate alınması gerektiğini belirtti. Adayların tercihlerini yaparken profesyonel kişilerden yardım almalarının önemli olduğunu vurgulayan Bulut, tercihlerin yapılacağı bölümlerin taban puanlarına bakılması gerektiğini söyledi. Ayrıca ilin olanakları, yurtların varlığı ve üniversiteye yakınlık gibi etkenlere dikkat edilmesi gerektiğini de ekledi.

31.07.2024 23:06
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Uzmanından YKS tercihleri için adaylara tavsiyeler

SİİRT - 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından, sınava katılan 2 milyon 819 bin 362 aday, tercih dönemine odaklanırken, uzmanlar tercihler konusunda adaylara tavsiyelerde bulundu.

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, adaylar 2 Ağustos saat 23.59'a kadar 1 milyon 58 bin 345 kontenjanı bulunan yükseköğretim kurumları için tercihlerini yapacaklar. Tercihlerin bitmesine günler kala Psikolojik Danışman Esra Bulut adaylar için önemli tavsiyelerde bulundu. Sıralamanın alınan puandan daha çok etkili olduğunu belirten Bulut; tercih yaparken, sıralama, seçilen yer ve sıralamaların değişimi gibi birçok konularda öğrencilerin çok fazla zorlandığını, bu yüzden özellikle kendi başlarına yapmaktansa daha çok bu durumla ilgilenen profesyonel kişilerden yardım alınması gerektiğini belirtti. Bulut; "Öncelikle tercih yapacakları sıralamalarını iyi analiz etmeleri gerekiyor ve hangi alandan tercih yapacaklarına göre o sıralamayı orada bulup işaretlemeleri gerekiyor, sonrasında bu sıralamaya göre istedikleri bölümlerin taban puanlarına bakmaları gerekiyor. İlk beş tercih aslında kendi puanlarının ya da sıralamalarının bir üstü olan tercihler oluyor. Bu da okul bu sene sınavın zorluğuna göre sıralamayı aşağı çekerse eğer kendi sıralarıyla denk gelirse daha iyi bir üniversiteye yerleşebilme imkanı sağlıyor. Geriye kalan 10 ya da 15 tercih ise puanlarıyla paralel yani puanlarına yakın yerleri tercih etmelerini istiyoruz. Genellikle tercihlerde yerleştikleri yerlerde bu 10 - 15 arası yazılan tercihler oluyor. Geriye kalan 5 tercihe de kendi puanlarından düşük yerleri yazmalarını istiyoruz ki açıkta kalmak gibi bir durumları olmasın. Ancak bu şöyle demek değildir, tercihin 24'ünü de doldurmak zorundalar gibi bir yanlışa kapılmasınlar, çünkü öyle bir durum yok. İsterlerse tek tercih de yapabilirler ya da 24 tercihin 24'ünü de doldurabilirler. İstemedikleri yerin gelmesi durumuna düşmek istemiyorlarsa bütün tercihleri doldurmak zorunda da değiller. Tıp, diş, hukuk ve öğretmenlik gibi alanlarda bir sınırlama getirildi. Belli bir sıralamaya sahip olmayan öğrenciler bu yerleri tercih edemiyorlar. Az önce belirttiğimiz sıralamanın üstünü yazsınlar dediğimiz yerlerde örneğin tıp için 50 bin sıralama varken 55 bin ya da 52 bin sıralamaya sahip bir kişi bunu üste yazayım belki sırasını çeker şeklinde yapamıyor maalesef. Çünkü belli bir tercih sırası var. Kılavuza dediğimiz gibi çok iyi bakmaları lazım. Tablo 3 TYT yani ön lisans bölümleri dediğimiz iki yıllık bölümlerle alınan bölümleri gösteriyor tablo 4 AYT ve yabancı dil testinden sınava giren öğrencilerimiz yani 4 yıllık bölümlerin tercih edilmesine olanak veriyor. Tablo 5 özel yetenek gerektiren bölümler yani beden eğitimi öğretmenliği gibi özel yetenek sınavlarına girilecek olan bölümleri temsil ediyor. Tablo 6 ve tablo 6B'de de meslek lisesinden mezun olan öğrencilerinin mezun oldukları alana göre tercih etmelerine imkan sağlayan bölümler yer alıyor. Yani bu bölümlere ek puanlı olarak yerleşiyorlar ve hangi bölümler olduklarını da tablo 6 ve tablo 6B'lerden bakabilirler. Tabloları iyi okumak neleri temsil ettiklerini iyi bilmek öğrencilerimiz için çok çok önemlidir. Ayrıca tercih yaparken ilin olanakları, yurtların varlığı çokluğu ya da üniversiteye yakınlık uzaklık gibi etkenlere dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

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