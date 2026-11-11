Uzmanlar Derneği Başkanı Gündeşli, Arıkan\'a 150 bin eski uzman çavuş adına teşekkür etti

Uzmanlar Derneği Başkanı Gündeşli, Arıkan'a 150 bin eski uzman çavuş adına teşekkür ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Gündeşli, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ın kendilerini TBMM'de kabul ettiğini ve eski uzman çavuşların okul güvenliği istihdamına destek verdiğini açıkladı. Gündeşli, 150 bin eski uzman çavuş ve aileleri adına Arıkan'a teşekkür etti.
(ANKARA) - Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile TBMM'de görüştü.
Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de bizleri kabul ederek eski uzman çavuşların okul güvenliği alanındaki istihdamına yönelik çalışmamıza gösterdiğiniz yakın ilgi ve kıymetli destek için şahsım, 150 bin eski uzman çavuş ve ailelerimiz adına teşekkür ederim" dedi.
Kaynak: ANKA
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