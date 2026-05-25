Uzmanlardan bayramda çocuklara akraba ve ekran uyarısı

25.05.2026 11:50
Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan, bayramların çocukların sosyalleşmesi, empati duygusunun gelişmesi ve ekran bağımlılığıyla mücadele açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, ailelere çocuklarını bayram boyunca akrabalarıyla daha fazla bir araya getirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Armağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumun yüksek oranda yalnızlaşma süreci geçirdiğini ve bu durumun 'yalnızlık salgını'na dönüştüğünü dile getirdi. Bayramların yalnızlıkla mücadele ve dayanışma için güzel imkanlar olduğunu ifade eden Armağan, 'Bayramlar bir arada olmayı, farklı kültürlerden, yaşlardan, nesillerden insanların bir arada vakit geçirebilmesini gerektiriyor.' dedi.

Armağan, çocuk yetiştirme sürecinde bayramların önemli bir pedagojik faktör olduğunu vurgulayarak, çocukların saygıyı, sevgiyi, hürmeti bayram ortamlarında daha rahat görebileceğini söyledi. İletişim teknolojilerinin yüz yüze etkileşimin yerini tutamayacağını belirten Armağan, 'Yan yana olmanın yerini alabilecek bir teknoloji düşünemiyorum.' diye konuştu.

Armağan, bayramların yardımlaşma kısmına çocukların dahil edilmesinin önemine işaret ederek, 'Bayramlarımızı da kaybedersek hiç müşterek alanımız kalmayacak.' uyarısında bulundu. Çocuklu ailelere 'sıla-i rahim' tavsiyesinde bulunan Armağan, çocukların tablet ve telefonlardan uzak tutulması gerektiğini belirterek, 'Ekran bağımlılığıyla mücadele için en güzel imkan onları akrabalarıyla buluşturmak.' ifadelerini kullandı.

