Uzunköprü\'de 4 kilometrelik köy yolu sıcak asfaltla kaplanarak ulaşıma açıldı

Uzunköprü ilçesinde Balabankoru ile Kavakayazma köyleri arasındaki 4 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplanarak ulaşıma açıldı.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, kent genelinde sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Balabankoru-Kavakayazma köyleri arasındaki 4 kilometrelik güzergahın sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktaran Ciğerci, köylerin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Ciğerci, daha konforlu, güvenli ve modern yollar için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.