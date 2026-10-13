Uzunköprü\'de 4 kilometrelik köy yolu sıcak asfaltla kaplanarak ulaşıma açıldı

Uzunköprü'de 4 kilometrelik köy yolu sıcak asfaltla kaplanarak ulaşıma açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uzunköprü'de Balabankoru ile Kavakayazma köyleri arasındaki 4 kilometrelik güzergah sıcak asfaltla kaplanarak ulaşıma açıldı. Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, köylerin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.
Uzunköprü ilçesinde Balabankoru ile Kavakayazma köyleri arasındaki 4 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplanarak ulaşıma açıldı.
Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, kent genelinde sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Balabankoru-Kavakayazma köyleri arasındaki 4 kilometrelik güzergahın sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktaran Ciğerci, köylerin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini kaydetti.
Ciğerci, daha konforlu, güvenli ve modern yollar için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?