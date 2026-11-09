Uzunköprü'de askeri yasak alanda yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı, 1'i serbest kaldı - Son Dakika
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Uzunköprü'de askeri yasak alanda yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı, 1'i serbest kaldı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Saçlımüsellim köyü yakınlarında dün askeri yasak bölgede yakalanan 5 şüpheliden 4'ü, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden biri ise hakimlikçe serbest bırakıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde askeri yasak bölgede yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince dün Saçlımüsellim köyü yakınlarında askeri yasak bölgede yakalanan M.E. (26), E.B. (37), K.B. (34), F.G. (22) ve S.A. (42) işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi.

"Çocuğu kasten öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından toplam 23 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.E, "dolandırıcılık" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından 12 aranma kaydı ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan E.B, "tasarlayarak adam öldürme", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından yargılandığı dosyaları istinaf aşamasında olan F.G. ile çeşitli suçlardan dosyaları olan K.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yargılandığı dosyaları istinaf aşamasında olan S.A. ise hakimlikçe serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Uzunköprü3. SayfaEdirneGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Uzunköprü'de askeri yasak alanda yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı, 1'i serbest kaldı - Son Dakika
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