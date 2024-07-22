Uzunköprü'de At Hırsızlığı

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Uzunköprü'de bahçesinden 2 atı çalınan kişi polise başvurdu.

Mescit Mahallesi'nde yaşayan H.D, bahçesinde bağlı olan 2 atın zincirinin koparıldığını ve yerinde olmadığını fark etti.

H.D, Uzunköprü Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

Motosiklet hırsızlığı

Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Rızaefendi Mahallesi'nde yaşayan İ.T, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

İ.T, Uzunköprü Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

Bağevinde çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de bağevinde çıkan yangın söndürüldü.

Yeniimaret Mahallesi'nde T.D'ye ait bağevinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.