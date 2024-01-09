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Balkanlar'dan gelen kar yağışı Uzunköprü'de etkili oluyor - Son Dakika
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Balkanlar'dan gelen kar yağışı Uzunköprü'de etkili oluyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü ilçede beyaz bir görüntü oluştu. Kar yağışı akşam saatlerinden itibaren artarak devam ediyor.

Balkanlar\'dan gelen kar yağışı Uzunköprü\'de etkili oluyor
09.01.2024 - 22:12,  Güncelleme: 22:13
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Balkanlar'dan gelen kar yağışı Uzunköprü'de etkili oluyor

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Uzunköprü ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen Uzunköprü'de kartpostallık görüntüler oluştu. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü Uzunköprü'de kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. Gün boyu aralıklarla süren hafif kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.

Kaynak: İHA
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