Uzunköprü'de Dallık Şenliği Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzunköprü'de Dallık Şenliği Coşkusu

01.06.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzunköprü'de düzenlenen dallık şenliğinde, Başkan Martin esnafla bir araya gelerek destek verdi.

Uzunköprü'de dallık şenliği düzenlendi.

Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bülbül Ormanı'nda düzenlenen şenliğe vatandaşlar ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Ediz Martin de şenliğe katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Martin, şenlik alanındaki esnafı da ziyaret ederek bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Dallık geleneğinin yaşatılmasına katkı sunan vatandaşlara teşekkür eden Martin, Uzunköprü'nün kültürel mirası arasında yer alan etkinliğin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Keşan Belediyesinde bayram sonrası değerlendirme yapıldı

Keşan Belediyesinde, Kurban Bayramı süresince görev yapan müdürler ve belediye personeliyle bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Özcan, bayram boyunca vatandaşlara hizmet sunan müdürler ve ekiplerle bir araya geldi.

Programda bayram sürecinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, bayram sonrasında hayata geçirilmesi planlanan projeler ve hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Özcan, belediye hizmetlerinin birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla sürdürüldüğünü belirterek, Keşan için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

DSİ 11. Bölge Müdürü Yücegök'e ziyaret

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ü ziyaret etti.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ziyarette, kurum çalışmaları ve bölgede yürütülen yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yücegök, ziyaret dolayısıyla Keskin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uzunköprü'de Dallık Şenliği Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor

13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 14:01:11. #7.13#
SON DAKİKA: Uzunköprü'de Dallık Şenliği Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.