Uzunköprü'de evinden çeşitli ziynet eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.
Büyükşehsuvarbey Mahallesi'nde yaşayan K.B, evini kontrol ettiğinde bazı ziynet eşyalarının çalındığını fark etti.
K.B, Uzunköprü Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.
Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli göz atlına alındı.
Polis ekipleri, Yenimescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli E.Ç'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 13 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Edirne'de ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yenikadın köyündeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
Şüpheli sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Uzunköprü'de Evden Ziynet Eşyası Çalındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?