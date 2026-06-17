Uzunköprü'de firari hükümlü yakalandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, Habip Hoca Mahallesi Göynük Sokak'ta durumundan şüphelendiği M.E'yi durdurdu.
Yapılan UYAP sorgusunda şüphelinin 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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