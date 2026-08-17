Uzunköprü'de Hükümlü Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hırsızlıktan aranan C.G. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde firari hükümlü yakalandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler Aşcıoğlu Mahallesi'nde yaptıkları denetimlerde "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G'yi yakaladı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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