Uzunköprü\'de Motosiklet Denetimi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince motosiklet denetimi yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hayrabolu yolu mevkisinde tescilsiz ve çalıntı motosikletlerin tespiti ile trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde 30 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.
Çeşitli eksiklikleri olan 3 sürücüye toplam 58 bin 446 lire ceza kesildi.
