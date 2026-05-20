V4'ü Yeniden Canlandırma Çabası

20.05.2026 17:44
Macaristan Başbakanı Magyar, Vişegrad Grubu'nu genişletmeyi ve güçlendirmeyi planlıyor.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'dan oluşan Vişegrad Grubu'nu (V4) yeniden canlandırmayı ve gruba yeni ülkeler dahil ederek genişletmeyi düşündüğünü söyledi.

Başbakan Magyar, göreve başlamasının ardından ilk resmi ziyaretini Polonya'ya yaptı.

Magyar, başkent Varşova'da mevkidaşı Donald Tusk ile bir araya geldi.

Yanında Dışişleri Bakanı Anita Orban'ın da dahil olduğu geniş bir heyet bulunan Magyar, Tusk ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Magyar, Vişegrad Grubu'nu (V4) Avrupa Birliği (AB) diplomasisi içerisinde bir güç olarak yeniden canlandırmakla kalmayıp, bu grubu, Avusturya, Romanya ve Batı Balkanlar'ı da kapsayacak şekilde genişletmeyi düşündüğünü söyledi.

V4'ün dönem başkanlığının Macaristan'da olduğunu hatırlatan Magyar, haziran sonu Budapeşte'de zirve düzenleyebileceklerini kaydetti.

Magyar, enerji güvenliği konusunun, Polonya ile işbirliğini güçlendirebilecekleri bir alan olduğunu dile getirerek, Varşova'nın sunacağı deneyimi memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Magyar, Ukrayna'nın bu savaşta mağdur olduğunu ve egemenliği ile toprak bütünlüğünü savunma hakkı bulunduğunu vurguladı.

Magyar, Macaristan'ın şu anda Rus enerji kaynaklarından bağımsızlaşarak bu konuda yardımcı olabileceğine işaret etti.

Ukrayna'daki Macar azınlığı ilgilendiren konularda Kiev ile teknik görüşmelerin başladığını aktaran Magyar, bunun, Macaristan'ın Ukrayna'nın AB üyeliğini destekleyebilmesinin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Polonya Başbakanı Tusk ise Magyar'ın düzenleyeceği V4 zirvesinden mutluluk duyacağını belirterek, "Macar, Slovak ve Çek yetkililerle aynı masaya oturup, halklarımız ve Avrupa için birlikte neler yapabileceğimizi ele almak amacıyla bu anı yıllardır bekliyorum." dedi.

Tusk, Macaristan ile ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Macaristan ve Polonya'nın, jeopolitik meselelerde tek bir yumruk gibi hareket edebileceğini çünkü çıkarlarının neredeyse ortak olduğunu belirten Tusk, Budapeşte'ye, enerji politikalarında yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

