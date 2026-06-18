V4 Zirvesi 23 Haziran'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

V4 Zirvesi 23 Haziran'da

18.06.2026 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan Başbakanı Magyar, Vişegrad Grubu'nu yeniden canlandırdıklarını açıkladı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'dan oluşan Vişegrad Grubu'nu (V4) yeniden hayata geçirdiklerini belirterek, 23 Haziran'da Macaristan'da bir zirve düzenleneceğini duyurdu.

Magyar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldi.

Başbakan Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmelere dair yaptığı açıklamada, "Vişegrad Grubu'nu yeniden hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Magyar, Polonya, Çekya ve Slovakya başbakanlarının, 23 Haziran'da Budapeşte'ye davetini kabul etmelerinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Vişegrad Grubu Zirvesi'nin yapılacağını bildirdi.

Başbakan Magyar, güçlü bir Orta Avrupa için birlikte çalışılması gerektiğini kaydetti.

Magyar, Vişegrad Grubu'nun (V4) Avrupa Birliği (AB) diplomasisi içinde bir güç olarak yeniden canlandırılması gerektiğini düşünüyor.

"7. madde prosedürünün sonlandırılması konusunu görüştük"

Macaristan Başbakanı Magyar, yaptığı diğer açıklamada da Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile bir araya geldiğini bildirdi.

Metsola'yı Macaristan'a davet ettiğini aktaran Magyar, Viktor Orban yönetimi döneminde, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye ilişkin endişeler nedeniyle AP tarafından ülkesi aleyhine başlatılan 7. madde prosedürünün sonlandırılması konusunu görüştüklerini vurguladı.

AB Antlaşması'nın 7. maddesi, tüm AB üye ülkelerinin demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı gibi AB'nin ortak değerlerine saygı göstermesini sağlamasına yönelik bir mekanizma olarak biliniyor.

Antlaşmada belirtilen koşullar sağlandığı takdirde söz konusu ülkenin, Konsey'deki oy hakları dahil, belirli hakları askıya alınabiliyor.

AP üyeleri, 2018'de Orban döneminde "hukukun üstünlüğünde yaşanan gerilemeye" karşı harekete geçmişti. AP bünyesinde, Macaristan'ın Birlik içerisindeki bazı haklarını askıya almak için gerekli çoğunluğa ulaşılamasa da 7. madde prosedürü başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Macaristan, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel V4 Zirvesi 23 Haziran'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi Siverek'te yürek yakan cenaze, 3 kardeş yan yana defnedildi
Sosyal medyada tartıştıktan sonra buluşan iki grubun bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Sosyal medyada tartıştıktan sonra buluşan iki grubun bıçaklı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
“Halka“nın Samara’sı Daveigh Chase genç yaşta hayatını kaybetti "Halka"nın Samara'sı Daveigh Chase genç yaşta hayatını kaybetti
Film gibi soygun: Çalıntı iş makinesiyle ATM’yi duvardan söküp kaçtılar Film gibi soygun: Çalıntı iş makinesiyle ATM'yi duvardan söküp kaçtılar
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Kaza sonrası acı haber geldi Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Kaza sonrası acı haber geldi
Moskova’dan Hakan Fidan’a büyük onur Moskova'dan Hakan Fidan'a büyük onur

20:27
Trabzonspor’dan Barcelona’ya Avrupa bu transferi konuşur
Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
20:15
Okan Buruk’tan İsmail Kartal’ı kızdıracak sözler
Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler
20:06
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
19:53
70 milyon TL’lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent’ten açıklama
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama
19:37
MGK sonrası 11 maddelik açıklamada “KKTC“ detayı
MGK sonrası 11 maddelik açıklamada "KKTC" detayı
19:03
Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi Doktorlar Japon böceği çıkardı
Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi! Doktorlar Japon böceği çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 20:43:31. #.0.4#
SON DAKİKA: V4 Zirvesi 23 Haziran'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.